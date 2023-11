Giornata contro la violenza sulle donne: i giovani di Montelupone e Mantovani lanciano il loro messaggio dal palazzetto

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sabato 25 novembre, anche il mondo dello sport regionale ha voluto lanciare il proprio messaggio con una serie di iniziative. A Montelupone, ad esempio, i giovani di Montelupone e Mantovani prima dell'incontro Under 17 del campionato marchigiano di calcio a 5 (girone B) sono entrati in campo in modo inusuale rispetto al solito per ribadire il proprio no alla violenza. E se il segnale arriva dai più giovani si può ben sperare per il futuro.