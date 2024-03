MONTELUPONE - Cucciolata da record nazionale a “La casa del sole e della luna”, allevamento di Labrador retriever dove la giovanissima Nebula di quasi tre anni ha dato alla luce ben 14 cuccioli. Una cucciolata davvero impressionante seconda solo a una che avvenne in Scozia nel 2014 quando ne nacquero ben 15 cuccioli.

APPROFONDIMENTI I LAVORI Piano contro il dissesto idrogeologico: messo in sicurezza il fiume Potenza

Grande gioia per Kabir Isidori e Norma Rastelli, moglie e marito gestori dal 2012 dell’allevamento con sede a Montelupone: «Sembrava non finissero mai – dice Kabir - siamo rimasti sbalorditi anche noi. È stato un parto davvero lungo durato circa 25 ore, iniziato alle 21 della sera del 27 e si è concluso alle ore 22 di mercoledì 28. Al decimo o undicesimo cucciolo pensavamo fosse finita lì, invece non è stato così». Tanta stanchezza, ma altrettanta felicità per Kabir e Norma che hanno lavorato duramente per aiutare Nebula in questo lungo parto: «È stata bravissima. A volte dopo già pochi cuccioli sembrano stremate, invece lei è riuscita ad andare avanti senza problemi. Ovviamente con i tempi necessari per un parto così lungo. Ci sono capitate spesso cucciolate di una decina di cuccioli, ma così numerosa mai. Anche la pancia della madre sembrava regolare, le ecografie evidenziavano una bella cucciolata ma mai pensavamo a quattordici cuccioli». Una cifra da capogiro per una specie come il Labrador retriever: «Mediamente – conclude Kabir – si oscilla tra i sei e i dieci cuccioli. In un anno nel nostro allevamento nascono una ventina di cuccioli per una media di tre cucciolate. Averne già quattordici è come se avessimo già raggiunto quel numero. Siamo davvero contenti». La prassi adesso è semplice: ognuno di loro troverà casa. Una prassi di 55-60 giorni dove Kabir e Norma accudiranno al top i piccoletti (vaccini, microchip, pedigree e tanto altro) prima del duro e commovente momento in cui verranno destinati alle rispettive nuove famiglia. C’è chi ha già una destinazione, chi invece la troverà ben presto.