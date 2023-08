PESARO -Dopo il terzo abbandono, hanno detto basta. Le animaliste del gruppo “Gli amici di Pluto e Silvestro” hanno pubblicamente espresso sui social l’indignazione provata dopo che un residente di Pantana ha ritrovato una cucciolata di gatti dentro un cassonetto.

«Fate la sterilizzazione»

«Pensate che sia la prima di questa estate? No carissimi, questa è almeno la terza di cui siamo venute a conoscenza solo nella zona Pergola-Pantana-Monterolo. Vi battete tanto perché siete contro la sterilizzazione, perché è contro natura, perché è una tortura e poi? Per cosa? Per lasciar morire così creature innocenti?», ha commentato Arianna, del gruppo “Gli amici di Pluto e Silvestro”.

«Ci ha chiamati un residente, siamo accorse e abbiamo insieme a un’altra associazione di Pesaro provveduto a salvare i gattini. Ci sono tante brave persone che amano gli animali, purtroppo accadono ancora episodi che per quanto isolati non possono che suscitare in noi rabbia e indignazione». L’associazione ha a disposizione un gattile in via San Biagio a Pergola nella zona dell’ex mattatoio.

Il reato dell'abbandono

«Dedichiamo tanto tempo ad aiutare gli animali – prosegue Arianna –. D’estate purtroppo aumentano gli abbandoni e in pratica non ci fermiamo mai. Raccomandiamo come sempre a chi ha gatti di sterilizzarli». L’abbandono degli animali è un reato punibile ai sensi dell’articolo 727 del codice penale: si configura «quando l’animale è lasciato solo, senza che nessuno si prenda cura dello stesso» con multe che possono arrivare a 10.000 euro.