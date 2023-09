MONTECOSARO «Maggiore visibilità e più spazio». Così Graziano Mazza, numero uno di Premiata, motiva il trasferimento del quartier generale aziendale da Montegranaro a Montecosaro. Sono infatti iniziati i lavori sul terreno di proprietà dell’azienda calzaturiera nota soprattutto per le sue sneaker. Su questo terreno, nella zona industriale adiacente la Ss77 Civitanova Marche-Foligno, Mazza ha intenzione di costruire la nuova casa-Premiata. Ciò comporterà il trasferimento dell’azienda dalla provincia di Fermo a quella di Macerata.





Un investimento importante ma necessario per lo sviluppo del marchio. «È un terreno che ho acquistato già diversi anni fa. Ma ora è necessario procedere con la costruzione del fabbricato perché gli spazi attualmente disponibili li abbiamo occupati tutti. E stiamo assumendo per potenziare l’organico», commenta lo stesso imprenditore. I lavori, iniziati la scorsa settimana, dovrebbero concludersi entro 18 mesi. Per cui l’inaugurazione di casa-Premiata avverrà verosimilmente nella stagione primavera-estate 2025.



«Sicuramente sarà una sede più spaziosa rispetto a quella attuale, ma anche più visibile visto il maggior flusso di traffico che c’è in quella zona. L’investimento va visto sotto questa ottica», osserva l’imprenditore veregrense. Nonostante un generale momento di stasi del mercato, causato sia dal boom degli acquisiti post Covid, sia dall’aumento del costo della vita (inflazione, rialzo dei tassi, aumento dei costi, ecc.), Graziano Mazza afferma che Premiata sta reagendo bene.

«Performance positiva nonostante l'inflazione»



«Ritengo ci sia una inflazione dovuta dalla speculazione che rallenta i consumi. Ma anche con questo ambiente non certo favorevole, la nostra performance è positiva. Stiamo consolidando quote di mercato per cui siamo soddisfatti dell’andamento», commenta lo stesso Mazza. Da qui l’esigenza di assumere personale ma anche quella di aumentare lo spazio disponibile. «Siamo sempre in cerca di talenti e sicuramente il nuovo fabbricato ci permetterà di avere una accelerazione in questo senso. Sono ben consapevole del fatto che non è facile reclutare giovani. Oggi la carenza di personale è un problema da affrontare e non solo in questo settore» conclude il numero uno di Premiata.



Sempre in tema di cantieri, continuano i lavori per la realizzazione del nuovo stabilimento della Louis Vuitton a Civitanova. Lo sbarco della grande maison in città era stato annunciato esattamente un anno fa. Le opere riguardano sia il sito produttivo che le opere di urbanizzazione. L’atelier produttivo della celeberrima griffe sta sorgendo in un’area a Nord della zona industriale di Santa Maria Apparente.