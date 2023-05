Montecosaro, tamponamento in superstrada: i pezzi delle macchine schizzano via e colpiscono un'altra auto

MONTECOSARO - Tamponamento tra due auto in superstrada, colpita dai pezzi delle vetture coinvolte anche una macchina che viaggiava lungo la carreggiata opposta.

Code di alcuni chilometri, rallentamenti e disagi al traffico. L’incidente è avvenuto nella lungo la superstrada Valdichienti, nel tratto compreso tra gli svincoli di Montecosaro e di Morrovalle, in direzione di Macerata. Fortunatamente, nessuno degli automobilisti coinvolti ha riportato conseguenze. Traffico in tilt per un'ora.