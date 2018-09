Accerchiato e inseguito â€‹dai cani pastore: ciclista chiama i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Circondato e inseguito dai cani maremmani di un pastore: un uomo in bicicletta, spaventato, chiama per due volte i carabinieri. Si è sentito minacciato dalla presenza di quei grossi cani da pastore, dall’indole forte, indipendente e schiva, addestrati e usati fin da tempi antichissimi proprio come custodi e guardiani di gregge proprio per il loro temperamento e per la loro capacità di difendere cose e luoghi. L’episodio è avvenuto nella prima mattinata di ieri, quando i carabinieri della stazione di Montecosaro sono intervenuti per una singolare situazione di pericolo che ha visto protagonista, suo malgrado, un ciclista.