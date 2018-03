Perde il controllo dell'auto â€‹e finisce nel campo: una donna al'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASSIANO - Paura questa mattina introno alle 7,30 a Montecassiano. Una donna ha perso il controllo della Daewoo Matiz sulle quale viaggiava e l'auto e finita in un campo a fianco della strada ribaltandosi. Immediato l'intervento da parte dei vigili del Fuoco di Macerata e dei soccoritori del 118: la donna è stata portata al Pronto soccorso. Le sue condizioni non sono comunque preoccupanti. Sul posto per stabilire l'esatta dinamica anche i carabinieri.