Il macchinario si sfrena mentre raccoglie la frutta, uomo si getta a terra e si ferisce

RECANATI - Incidente in un campo a Recanati, un uomo soccorso in eliambulanza. È successo nella zona di Montefiore. Un 39enne di origini indiane stava raccogliendo la frutta nel campo di un’azienda agricola, su un macchinario. Per cause in corso di accertamento, però, il macchinario si sarebbe sfrenato e il bracciante, per evitare di finire nel fosso con il mezzo, si è buttato a terra. Il macchinario ha proseguito la sua corsa cadendo nel fosso, mentre il 39enne è rimasto ferito cadendo a terra. Subito è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo le prime cure prestate al ferito, i sanitari hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.