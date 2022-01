Serra sopra la stalla, trovata una piantagione di marijuana: sequestrati oltre 100 chili di droga

MONTECASSIANO - Sembrava una casa normale, una casa come tante altre. E invece c'era molto di più: i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Macerata hanno infatti scoperto una vera e propria piantagione di marijuana realizzata in locali di pertinenza dell'abitazione di un uomo di 59 anni di Montecassiano: in alcune stanze al piano superiore di un fabbricato nella corte della stessa proprietà, adibito a stalle per animali, sono state rinvenute diverse piante in coltivazione, essiccate ed infiorescenze imbustate verosimilmente pronte per la vendita.

Le stanze sottoposte a sequestro sono risultate dotate di specifiche lampade per la coltivazione interna e di strumenti idonei a rilevare e gestire la temperatura, l'umidità dell'aria e della luce, al fine di assicurare l'ambiente adatto alla crescita delle piante. L'operazione dei carabinieri si è conclusa con il sequestro di oltre 100 chilogrammi di marijuana, 23 grammi di hashish, una bilancia di precisione, semi per la coltivazione, la somma di 2.000 euro in contanti e con l'arresto dell'uomo, posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

