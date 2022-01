Scivola in un sentiero e parte un colpo dal fucile; giovane cacciatore si ferisce a un piede

POGGIO SAN VICINO - Un giovane cacciatore di Apiro è rimasto ferito durante una battuta di caccia. Non è in pericolo di vita. E’ successo ieri mattina attorno alle 10.45 a Poggio San Vicino: l’uomo con altri cacciatori stava percorrendo un sentiero con il fucile in braccio ed è improvvisamente scivolato cadendo a terra, nell’impatto con il terreno accidentalmente è partito un colpo dalla sua arma ferendolo ad un piede.

Subito soccorso dai suoi amici, è partita la chiamata per i sanitari: sul posto in poco tempo la Piros di Apiro, il 118 di Cingoli e l’eliambulanza che dopo le prime cure dei sanitari ha trasportato il giovane ferito all’ospedale regionale di Torrette. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata. Siamo negli ultimi giorni di caccia della stagione 2021-2022 che si è aperta la prima settimana di ottobre e terminerà il 28 gennaio. Si può andare a caccia tre giorni a settimana: il mercoledì, il sabato e la domenica. E le uscite, almeno nell’entroterra maceratese sono frequenti visto il gran numero di cacciatori che hanno questa passione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA