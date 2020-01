Tubercolosi in una scuola, dopo la bambina ricoverata due alunni positivi al test

MONTE SAN GIUSTO - Bambina ricoverata al Salesi per la tubercolosi, altri due alunni positivi al test. Il dato è emerso dalle oltre 50 persone (controllati pure insenanti e perosnale non docente) sulle quali sono stati svolti accertamenti.

«Nei prossimi giorni – si legge in un comunicato diffuso ieri pomeriggio e firmato dal sindaco Andrea Gentili e dal dottor Alberto Tibaldi, direttore del Dipartimento Prevenzione Area Vasta 3 - il test verrà esteso a tutti gli alunni, gli insegnanti e personale Ata della scuola media del plesso Lorenzo Lotto».

L’Asur, però, invita a non lasciarsi andare ad allarmismi. «Il dato - spiega - non è indice di presenza di malattia». Intanto a Monte San Giusto spuntano anche due casi di scabbia. Il sindaco Andrea Gentili: «La situazione è sotto controllo» © RIPRODUZIONE RISERVATA