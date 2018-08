Anziani truffati in casa Portati via preziosi e denaro per 12mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN GIUSTO - Fingono di controllare i soldi falsi e invece sottraggono quelli veri ai malcapitati. Come se non bastasse, fanno razzia di monili in oro. Il bottino è di dodicimila euro. Vittima della truffa una coppia di anziani residente a Monte San Giusto. È successo ieri pomeriggio quando a entrare in azione sono stati due malviventi che hanno utilizzato un meccanismo di truffa porta a porta. Si sono spacciati per addetti al controllo dei soldi. «Abbiamo saputo che girano banconote contraffatte, dobbiamo verificare se le vostre sono vere», hanno detto. I due anziani si sono fidati e hanno aperto loro la porta.Mentre uno dei ladri distraeva la coppia, il complice è riuscito a portare via tutti i soldi in contanti (circa tremila euro). E girando per le stanze della casa è riuscito a trovare oggetti in oro per un valore di novemila euro. Poi entrambi se ne sono andati. Poco dopo gli anziani si sono resi conto di essere stati derubati e hanno chiamato i carabinieri.