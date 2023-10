MONTE SAN GIUSTO Si era schiantato contro un albero. Adesso l’automobilista, un 34enne di Morrovalle, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Corridonia per guida in stato di ebbrezza alcolica: guidava con un tasso di alcol nel sangue oltre cinque volte il limite consentito.





L’incidente era avvenuto alle ore 20 circa del 7 ottobre scorso a Monte San Giusto lungo la strada provinciale 46. L’uomo era uscito di strada finendo la marcia contro un albero, a seguito dell’incidente il 34enne era stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove era stato sottoposto ai prelievi ematici per l’accertamento del tasso alcolemico, risultando positivo all’uso di sostanze alcoliche con un tasso di 2,63 grammi per litro.

Nei giorni scorsi anche i militari della stazione di Camerino hanno effettuato controlli su strada in occasione dei giovedì universitari, nel corso dei quali hanno denunciato uno studente 23enne di Civitanova e un 30enne operaio residente a Porto Sant’Elpidio poiché trovati con un tasso alcolemico di oltre 0,8 grammi per litro. Oltre a loro, anche altri due automobilisti sono stati trovati in stato di ebbrezza alcolica ma con un tasso inferiore e anche per gli ultimi due è scattato il ritiro della patente.

I militari della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Macerata hanno invece segnalato alla prefettura due persone trovati con minime quantità di droga. Il primo è un 16enne che si stava preparando uno spinello con tabacco e hashish, lo aveva notato un carabiniere del comando provinciale che poco prima delle 8 di mercoledì scorso si trovava al terminal dei bus di Macerata. Il militare, passeggero sul bus di linea della Contram sulla tratta Civitanova - Macerata e in procinto di recarsi in caserma per intraprendere servizio aveva notato il minorenne, lo aveva fermato e aveva chiamato i colleghi del Radiomobile.

I militari hanno sequestrato lo spinello del peso complessivo di 1,232 grammi e affidato il minore al padre. Il secondo è un 25enne egiziano residente a Macerata che era stato controllato venerdì sera alle 22.30 in piazza Garibaldi da una gazzella del Nucleo radiomobile. L’egiziano, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato con 0,8 grammi di hashish e due spinelli confezionati con la stessa sostanza.



Sempre i carabinieri del Radiomobile, hanno denunciato un 26enne di Appignano trovato alle 22.50 di venerdì in piazza Nazario Sauro per inosservanza del provvedimento di divieto di ritorno a Macerata per tre anni emesso dal questore di Macerata.