MACERATA Tre giovani denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro di patente, un 26enne ubriaco sorpreso a urinare per strada a Piediripa aveva con sé un coltello ed è stato denunciato per porto abusivo di armi bianche, a Montecassiano sequestrati circa 6 grammi di hashish trovati nascosti in un cestino dei rifiuti nella frazione di Sambucheto. È il bilancio dei servizi di controllo del territorio eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Macerata nel corso dell’ultimo fine settimana.

L’attività

Il primo ad incappare nei controlli dei carabinieri è stato un 30enne residente in provincia che la notte di sabato scorso è stato fermato lungo la strada provinciale 77 in contrada Piane di Chienti dai militari del Nucleo Radiomobile. Il giovane viaggiava a bordo di una Fiat Punto quando si è visto intimare l’Alt da una pattuglia. Al momento di mostrare i propri documenti e quelli dell’auto i militari hanno sospettato che il giovane potesse aver bevuto oltre il consentito e hanno deciso di sottoporlo all’accertamento con l’etilometro. Il 30enne è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,98 grammi per litro, quasi il doppio rispetto al valore consentito. Per lui è quindi scattato il ritiro della patente e la denuncia alla Procura di Macerata per guida in stato di ebbrezza alcolica. Dopo di lui, ma in altra zona (a Macerata in corso Cairoli), l’Alt è stato imposto a un 24enne di Corridonia: la velocità e l’andatura incerta della Skoda da lui guidata in pieno centro ha attirato l’attenzione della pattuglia del Nucleo Radiomobile che ha deciso di sottoporre il conducente al controllo etilometrico. Anche il giovane è risultato positivo con tasso alcolemico pari a 1,57 grammi per litro. Anche per il 24enne è immediatamente scattato il ritiro della patente e la denuncia all'autorità giudiziaria. Sempre sabato scorso, nel corso della serata, un equipaggio del Nucleo Radiomobile è invece intervenuto nella frazione di Colbuccaro di Corridonia per un incidente stradale avvenuto fortunatamente con solo danni ai mezzi. Durante i rilievi, i militari hanno sottoposto alle opportune verifiche sullo stato psico-fisico gli automobilisti coinvolti, all’esito dei quali uno di loro è risultato positivo: in particolare il conducente di un’Audi, un operaio di 27 anni residente in provincia, aveva un valore pari a 1,62 grammi per litro, più del triplo rispetto al consentito. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza all’autorità giudiziaria e la patente è stata ritirata. Sempre a Macerata, ma nella frazione di Piediripa, nella notte di domenica i militari del Nucleo Radiomobile hanno controllato un 26enne residente in provincia mentre urinava lungo la strada. Il giovane, apparso anche ubriaco, nel portaoggetti dell’auto dove aveva i documenti custodiva anche un coltello del tipo proibito che è stato sottoposto a sequestro.

La contestazione

Oltre alla contestazione delle violazioni per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza (per le quali sono previste sanzioni amministrative pari a 204 euro totali), il 26enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il porto illegale del coltello. A Montecassiano, invece, durante un controllo straordinario del territorio, i carabinieri della locale Stazione insieme a una pattuglia della Stazione di Apiro e ad un’unità antidroga del Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno trovato sei grammi di hashish. Il rinvenimento è avvenuto a Sambucheto grazie al fiuto del cane One: i due frammenti di hashish erano contenuti in un involucro nascosto all’interno di un cestino per rifiuti. Poco distante è stato trovato anche un bilancino di precisione.