Scooter contro auto vicino al cimitero E' grave un diciottenne

MOGLIANO – Incidente verso le 9.30 di oggi a Mogliano, vicino al cimitero. Ferito un diciottenne che è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, in eliambulanza. Il giovane è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Il diciottenne era in sella a uno scooter quando improvvisamente si è scontrato con un’auto. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Allertata l’eliambulanza che è atterrata poco lontano dal luogo dell’impatto. Sul posto anche le forze dell'ordine per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.