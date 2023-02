Militare accusato di violenza sessuale a Civitanova: assoluzione confermata. Escluso dalla carriera, chiederà il reintegro

ANCONA - L'accusa era di violenza sessuale e lesioni: lui, 35 anni, siciliano, all'epoca dei fatti militare dell'esercito, è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Oggi fa l'operaio: per l'accusa di quel fatto, datato 2017, era stato però escluso dalla carriera per un automatismo previsto dall'articolo 650 del codice dell'ordinamento militare. Nel 2020 la sentenza di assoluzione del Tribunale di Macerata, appellata poi dalla Procura maceratese, e confermata oggi in secondo grado.

Il battibecco in un bagno pubblico

Nel 2017 l'uomo, in servizio in Trentino, era a Civitanova dalla moglie che lo aveva reso padre da due mesi. Secondo quanto ricostruito era entrato per errore nel bagno delle donne in un centro commerciale dove avrebbe poi avuto un battibecco con la donna alle pulizie che poi lo ha denunciato. Il legale ha annunciato che chiederà che l'assistito venga riammesso nell'esercito.