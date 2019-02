Picchia la madre: arrivano i carabinieri e trovano piantagione di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - I carabinieri arrivano per un episodio di violenza in casa e si imbattono in una coltivazione artigianale di marijuana: ragazzo di 24enne nei guai.Tutto è cominciato con una chiamata di soccorso proveniente da una casa di Matelica, dove un ragazzo di 24 anni aveva aggredito la madre. I carabiniei si sono precipitati sul posto e, con grande sorpresa, hanno trovato, nella camera del 24enne disoccupato, tre piante di marijuana alte circa un metro e del peso complessivo di due chili, oltre a più di 800 grammi di sostanze già essiccata in alcuni barattoli. Al momento del controllo il giovane era in stato confusionale: è stato portato in ospedale per un Tso. Ma ha anche rimediato una denuncia per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti.