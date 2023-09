MATELICA I carabinieri della stazione di Matelica, al termine di una complessa attività di indagine, hanno denunciato tre giovani ritenuti responsabili di un’aggressione ai danni di un imprenditore 34enne del posto. Gli accertamenti, partiti dalla denuncia della vittima dell’episiodio di violenza, nasce da un’aggressione avvenuta lo scorso 12 agosto nel centro della cittadina dell’entroterra maceratese.

APPROFONDIMENTI L'AGGRESSIONE Matelica, la gelosia scatena la violenza, imprenditore picchiato davanti al bar: Daspo e denuncia per 3 stranieri





Davanti a un bar, verosimilmente per questioni sentimentali, l’imprenditore è stato picchiato con calci e pugni da tre stranieri residenti da anni nella zona di Matelica. Gli aggressori si erano dati subito alla fuga e nell’immediatezza i militari dell’Arma non erano riusciti a individuarli. Ma gli investigatori non si sono persi d’animo e hanno proseguito le indagini. Determinante, ancora una volta, è stata l’analisi delle telecamere di sorveglianza installate lungo le strade. Proprio i filmati delle spycam - tramite un lavoro meticoloso - hanno permesso di risalire all’identità degli autori del pestaggio, denunciati alla Procura di Macerata. Si tratta di tre albanesi. Nei loro confronti è inoltre scattato il Daspo urbano firmato dal questore di Macerata. Non potranno frequentare i locali della zona per un anno. I militari dell’Arma della stazione matelicese, che ha fa capo alla Compagnia di Camerino guidata dal capitano Angelo Faraca, in poco più di un mese hanno dunque delineato i contorni dell’accaduto.