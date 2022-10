MATELICA - Gratta e vince mezzo milione. La dea bendata ha colpito ancora in provincia di Macerata. Questa volta a Matelica, in corso Vittorio Emanuele, dove un fortunato giocatore ha chiesto un Gratta e vinci da cinque euro e ne ha vinti 500mila.

È successo alla tabaccheria Belardini con un Gratta e vinci “Fai 13” che ha come premio massimo proprio mezzo milione. Per ottenerlo basta raggiungere il numero 13 sommando tutte le giocate verticali. E così è successo a chi - difficile anche per il tabaccaio risalire al giocatore - ha scelto un tipo di tagliando in commercio da poco tempo e per questo motivo ancora poco conosciuto e richiesto. Dopo la vincita però, non solo la tabaccheria è stata presa d’assalto, ma anche il tipo di Gratta e vinci è diventato tra i più richiesti in zona.