Matelica, i familiari non lo trovano e partono le ricerche, ma si era tolto la vita in garage a 40 anni

MATELICA - Si toglie la vita nel garage di casa, choc a Matelica. La vittima è un uomo di 40 anni. A dare l'allarme erano stati i familiari che, non vedendolo rientrare, avevano fatto partire le ricerche. Poi la tragica scoperta. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 ma per l'uomo - che si è impiccato - non c'era più nulla da fare. Non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. La vittima non avrebbe lasciato biglietti per spiegare il gesto estremo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Matelica.