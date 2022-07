Un tiglio fradicio si abbatte su viale Roma: che rischio a Matelica, "salve" anche le auto parcheggiate

MATELICA - Caduta una pianta in viale Roma a Matelica. È accaduto oggi pomeriggio poco dopo le 16, quando uno dei tigli che abbelliscono il viale che conduce alla stazione, si è schiantato rovinosamente al suolo. Per fortuna in quel momento non passava nessuno e la pianta non ha colpito nessuna auto, tra quelle parcheggiate lungo il viale. Sono stati chiamati i vigili del fuoco di Camerino per rimuovere la pianta, risultata fradicia all'interno del tronco.