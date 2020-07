Albero cade e blocca un ingresso del punto di primo intervento dell'ospedale

TOLENTINO - Sono diversi i danni provocati dall’acquazzone con grandine che nel pomeriggio si è abbattuto sul territorio maceratese. A Tolentino verso le 16.15 un albero è caduto davanti all’ingresso del punto di primo intervento dell’ospedale, in viale della Repubblica. La pianta ha bloccato uno degli accessi delle ambulanze che così sono state costrette ad usare quello in viale Giacomo Brodolini. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino per procedere alla rimozione dell’albero in modo da provvedere a liberare il passaggio e a mettere in sicurezza l’intera area. L’operazione si è svolta in pochissimo tempo.

