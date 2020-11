Dopo le multe arrivano 21 parcheggi gratuiti in piazza: sosta consentita per un'ora

MACERATA - Sigilli formali per la cancellazione della Ztl. A porli ieri mattina la giunta comunale guidata da Sandro Parcaroli che ha approvato l’apposita delibera presentata dall’assessore Paolo Renna.

Dunque aperti i varchi di via don Minzoni e di via Mozzi, ridisegnata la piantina di piazza della Libertà con l’inserimento di 23 posti per le auto, due dei quali riservati ai mezzi dei disabili. In sostanza la delibera riprende l’ordinanza firmata la settimana scorsa dal dirigente della polizia municipale Danilo Doria. Silenzio da parte dell’amministrazione comunale: l’argomento, peraltro, era già stato oggetto di un ampio dibattito appena presentato il piano del primo cittadino.

Ordinanza firmata dal comandante della Municipale Doria, su specifica richiesta del sindaco, «visto - è scritto nell’atto pubblicato la settimana scorsa all’albo pretorio del Comune di Macerata - il perdurare della situazione di emergenza Covid19, alla luce delle nuove disposizioni del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre scorso e considerata la scadenza al 31 ottobre dell’ordinanza che regola attualmente gli orari di vigenza della Ztl». L’ordinanza è in vigore fino al 31 gennaio prossimo. Diverse le novità contenute nell’ordinanza. Orario di accesso dal varco di via Don Minzoni: nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi, semaforo verde dalle 6 del mattino alle 24 mentre il mercoledì, giorno di mercato, dalle 15 alle 24. Accesso Ztl di via Mozzi: lunedì, martedì, giovedì e venerdì (feriali) apertura dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 mentre il mercoledì, libero accesso dalle 18 alle 22. Sabato e giorni festivi apertura dalle 10 alle 14.A margine dell’ordinanza è appunto previsto anche il ridimensionamento dell’area pedonale di piazza della Libertà per poter collocare alcuni posteggi regolamentati (23) da disco orario di 60 minuti. In piazza della Libertà dunque sosta gratuita in 21 nuovi stalli, con regolamentazione da disco orario: per la verità alcune macchine erano sempre rimaste presenti in sosta in quella zona, ora il tutto viene ampliato e regolamentato per il tramite di un accordo che vedrà impegnati, per quanto di competenza, Ufficio tecnico, Polizia municipale e Apm. La giunta Parcaroli è partita con la cancellazione della Ztl nei luoghi e negli orari consentiti, decisione adottata come prima risposta rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale per rispondere alle esigenze manifestate anche dagli operatori economici. A medio termine è annunciato anche un piano più articolato che interesserà la viabilità cittadina. Per ora basta la cancellazione della Ztl a accendere le polemiche che arrivano dal fronte dell’opposizione: opposizione che, con il Pd in testa, denuncia la cancellazione di una storia pedonale lunga decenni. Come rileva il nuovo coordinatore provinciale di Azione, Massimiliano Fraticelli: «Il centrodestra sta realizzando quello che aveva promesso in campagna elettorale, bisogna verificarne l’utilità».

