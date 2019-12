Valfornace, Perelli va in pensione: dal 3 gennaio il nuovo medico di base sarà Marcucci

VALFORNACE - Oggi andrà in pensione Fabio Perelli, medico di base presso il neo Comune di Valfornace. L’Area Vasta 3, al fine di assicurare l’assistenza medica di base ai residenti, in attesa della rilevazione delle carenze prevista per il 1 marzo 2020, ha comunicato alla popolazione che dal 3 gennaio 2020 l’attività sanitaria verrà garantita da Guido Marcucci il quale osserverà inizialmente i seguenti orari di ambulatorio: martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30, venerdì dalle ore 12,15 alle ore 13,30 presso il modulo sanitario sito all’interno del campo sportivo.«Si ringrazia l’amministrazione comunale per il supporto e la collaborazione fornita all’Asur rappresentando le necessità del territorio e sollecitando la risoluzione delle problematiche che di volta in volta si sono presentate», si legge in una nota. © RIPRODUZIONE RISERVATA