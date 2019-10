In vacanza durante i permessi â€‹per assistere il padre: dipendente nei guai

di Benedetta Lombo

MACERATA - Invece di assistere il padre avrebbe soggiornato una volta a Milano, un’altra a Comacchio, poi a Venezia e infine a Chioggia. Ma in tutte le circostanze il padre con lui non sarebbe mai andato. Finirà a processo un dipendente delle Poste, accusato di truffa ai danni di Poste e Inps.Secondo quanto ricostruito dal sostituto procuratore Stefania Ciccioli nel corso delle indagini preliminari, il 59enne originario di Colmurano ma residente a Macerata, avrebbe chiesto e ottenuto di poter usufruire dei permessi previsti dalla legge 104 del ’92 per assistere il padre. Dai riscontri effettuati dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Macerata, però, è emerso che Coppari avrebbe chiesto diversi permessi, tutti regolari tranne che per 10 (equivalenti ad altrettanti giorni) in cui si sarebbe recato fuori regione a volte con amici altre con parenti, ma senza portare con sé l’anziano genitore.