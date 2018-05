In vacanza con i permessi della 104: nei guai due dipendenti comunali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sono accusati di avere attestato la necessità di dover assistere congiunti affetti da gravi forme di disabilità per usufruire di permessi di assenza dal lavoro, regolarmente retribuiti, previsti dalla «Legge 104» e da altre normative con finalità analoghe, mentre in realtà si recavano in vacanza o si dedicavano ad altre attività due impiegati, un uomo e una donna, di un comune dell'assisano denunciati dalla guardia di finanza di Assisi. Secondo le fiamme gialle, l'impiegata, sulla base della norma in materia di congedo per motivi familiari, era rimasta lontana dal lavoro per circa sei mesi continuativi senza mai assistere il familiare. L'uomo invece - è emerso dalle indagini - aveva usufruito di un giorno di permesso retribuito con la 104 «agganciandolo» a giorni di ferie o a riposi settimanali per recarsi in una capitale europea.