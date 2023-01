Assisi, dramma durante una battuta di caccia: colpo di fucile, muore ventenne

ASSISI - Dramma nei boschi intorno al Subasio: un ragazzo poco più che ventenne, della zona di Assisi, è morto nel pomeriggio di mercoledì nel corso di una battuta di caccia dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile. L'allarme è scattato poco dopo le cinque del pomeriggio.

Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri e del 118 ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini, sul posto anche il sostituto procuratore di turno e il medico legale, per ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto. La notizia ha fatto immediatamente il giro della città, dove il ragazzo e la sua famiglia sono molto conosciuti e stimati.