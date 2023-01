Tatjana Patitz, morta a 56 anni la super modella anni '90: fu protagonista del video Freedom di George Michael. Ignote le cause della morte

Tatjana Patitz, una delle iconiche top model degli anni Ottanta e Novanta, è morta a 56 anni. Patitz, che insieme a Christy Turlington, Linda Evangelista e Cindy Crawford aveva partecipato al noto video Freedom '90 di George Michael, si è spenta per ragioni ancora non rese note.

Tatjana Patitz, dagli esordi alla celebrità

Protagonista di decine di copertine, fotografata da Peter Lindbergh insieme alle colleghe cult di quel decennio, Tatjana Patitz aveva scelto di tenersi ai margini di quel mondo glamour a cui non sentiva di appartenere del tutto. «Non ho mai venduto la mia anima», aveva detto in una delle sue ultime interviste, nel 2020. Nata ad Amburgo da madre estone e padre tedesco, aveva partecipato alll'Elite Model Look a Stoccolma nel 1983, all'età di 17 anni, classificandosi terza e aggiudicandosi un viaggio a Parigi e un contratto a tempo determinato. Fu Peter Lindbergh, iconico fotografo di moda, a notarla e a sceglierla per il famoso scatto che ritraeva sei supermodelle sulla spiaggia di Malibu, tutte vestite di una semplice camicia bianca. Da cosa nasce cosa e George Michael scelse lo stesso cast di modelle per il suo video diventato poi cult: Freedom '90.

Gli ultimi anni

Più restia a partecipare alle luci della ribalta rispetto alle altre, Tatjana aveva scelto di vivere in California per stare più vicina alla natura e ai suoi animali. Nei suoi post social tante passeggiate a cavallo, i suoi cani e la sua famiglia. «Tatjana era il simbolo dello chic europeo» secondo Anna Wintour. È con Jonah la sua ultima immagine pubblica scattata da Tina Barney alla fine del 2019. Parlando del figlio l'anno scorso, la Patitz aveva detto che era la sua «fonte di felicità».