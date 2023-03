Den Harrow, da miliardario ai club di strip in America. «Le feste con George Michael? C'era tanta droga»

Den Harrow cantante e personaggio che incarna in pieno gli anni Ottanta, ha fatto una vita sulle montagne russe. Ricco con 13 miliardi di lire in banca e poi senza un soldo. Alle feste con George Michael e poi in lacrime all’Isola dei Famosi. Oggi, a 60 anni, vive a Malaga, in Spagna, fa le serate ricordando i bei tempi, racconta un'intervista de Il Corriere della Sera.

Al top

Da ballerino "belloccio" in discoteca viene invitato a prestare la sua immagine per un disco, e da Stefano Zandri, diventa Den Harrow, per «l'assonanza con la parola denaro». Il cantante mimava solo il playback, senza cantare, ma le canzoni Mad Desire e Future Brain, vendettero milioni di copie, vinsero al Festivalbar, portandolo a diventare tra i cantanti più popolari della fine degli anni Ottanta, insieme a Simon Le Bon, George Michael, Prince e Billy Idol. «Con Don’t Break My Heart rimasi in classifica due anni in Germania, il disco fece 3,5 milioni di copie».

Finto cantante

In realtà Den Harrow, non ha mai usato la sua voce per cantare. «Ero frustrato, mi sentivo di prendere per il culo la gente. E non ero tranquillo, fare un buon playback era uno stress emotivo continuo, ma nessuno si era mai accorto di nulla. A quel punto avevo 30 anni e circa 13 miliardi di lire in banca» con cui comprò la villa di Grace Jones a Ibiza.

Era il periodo dei festini tra vip, ville e droga. «Ce n’era tanta tanta tanta. Ricordo a Londra, una festa in una chiesa sconsacrata con Boy George e George Michael, c’erano ciotole e insalatiere piene. Andavi e ti servivi, montagne di cocaina, tiravano tutti. Si fa in fretta a cascarci».

Nuova vita

Poi negli anni Novanta, svanì tutto. I controlli della guardia di finanza per tasse non pagate gli portarono via tutto ed il personaggio di Den Harrow svanì, fino al ritorno con «l’Isola dei famosi che mi rovina» per il suo pianto a dirotto. Oggi però vive ancora della sua musica. «Tantissime serate, revival Anni 80, ma posso anche permettermi di non lavorare».