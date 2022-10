​Naomi Watts, incidente hot: lo stratagemma per coprirsi sul red carpet

Per Naomi Watts un incidente hot appena prima di calcare, da assoluta protagonista, il red carpet. Se l'è vista davvero brutta l'attrice anglo-australiana, che ha rischiato di dover posare per i fotografi con un vestito completamente aperto. O meglio, letteralmente squarciato.

Naomi Watts, l'incidente hot

Ieri sera, a New York, si è tenuta la presentazione in anteprima di The Watcher, la serie tv Netflix di cui Naomi Watts è tra i protagonisti. L'attrice aveva scelto un abito metallizzato, elegante e sensuale, realizzato da Lanvin Paris. E aveva anche osato: il vestito, infatti, presenta alcune aperture lungo la schiena, di cui una proprio nella zona lombare, decisamente sexy e intrigante. Quello che è accaduto dopo, però, va oltre ogni tentativo di stuzzicare la fantasia e l'erotismo. Proprio durante il 'photocall', infatti, la zip laterale del vestito ha completamente ceduto, lasciando in bella vista i fianchi, e non solo, dell'attrice.

Lo stratagemma di Naomi Watts

A quel punto, proprio nel momento di calcare il red carpet, l'attrice ha deciso di ricorrere ad uno stratagemma per risolvere il problema. Un classico intramontabile perché sempre di sicuro affidamento: alcune spille da balia per tenere chiuso il vestito. Fin troppo visibili, ma efficaci. E anche la stessa Naomi Watts ci ha scherzato su, facendosi poi prestare un cappotto per essere più coperta e non dare troppo nell'occhio nelle ore successive. Insomma, dall'attrice è arrivata una grande lezione: da un problema si trova sempre una soluzione e senza mai perdere il sorriso.