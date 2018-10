Il furbetto della 104, al mare con l'amante invece di accudire la madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilandava al mareinvece che accudire la mamma, un altro derubava i colleghi. I protagonisti di questa vicenda che ha dell’incredibile, ma è invece autentica, sono due uomini di 38 e 30 anni. Il primo aveva chiesto e ottenuto alla sua azienda, una ditta metalmeccanica di, il riconoscimento dei, che concede permessi retribuiti per l’assistenza ai parenti disabili o malati, in questo caso per accudire l’anziana madre.I titolari della ditta però si sono insospettiti: perché quell’uomo chiedeva, per accudire la mamma? Rivoltisi alla Falco Investigazioni, i cui detective svolgono il compito proprio di saperne di più su questo tipo di situazioni, i suoi datori di lavoro hanno scoperto l’arcano. L’uomo, pedinato e fotografato, è stato scoperto con le mani nel sacco.l venerdì infatti non lo passava affatto con la madre malata, ma da Arezzo andava in auto a, nelle Marche, dove passava, una donna marchigiana. Per poi tornare, al venerdì sera, a casa, raccontando alla moglie che aveva passato la giornata in fabbrica e: corna a spese dell’Inps e dell’azienda, dunque.L’uomo è stato subito licenziato. E anche un suo collega, un, ‘beccato’ dai detective, è stato scoperto nel rubare soldi dai portafogli di una ventina di colleghi dai loro armadietti. Grazie ad alcune microtelecamere nascoste nella stanza degli armadietti, si è scoperto che il furbacchione usava un attrezzo in fil di ferro con cui apriva gli: lui non ha aspettato di essere licenziato, si è dimesso prima.