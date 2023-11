L’Università di Macerata mercoledì scende in piazza per Giulia Cecchettin con una fiaccolata

MACERATA - Fiaccolata mercoledì alle 18, “per condannare l’ennesimo terrificante femminicidio e contrastare una cultura che sembra tollerare tali atrocità” dice il rettore John McCourt.

Appuntamento mercoledì alle 18

La comunità dell'Università di Macerata scende in piazza, mercoledì 22 novembre alle ore 18 per esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Giulia Cecchettin e alla comunità dell’Università di Padova. La manifestazione, una fiaccolata in piazza della Libertà e un momento di raccoglimento collettivo, è organizzata in collaborazione con il Comune di Macerata.

«Tutto il mondo universitario, e non solo, è attonito e scioccato davanti all’ennesimo terrificante femminicidio.

E' ora di dire basta in modo deciso. Dobbiamo condannare questo orribile delitto e contrastare una cultura che sembra, in qualche modo, tollerare tali atrocità. Come ha detto la sorella di Giulia, dobbiamo proteggere le ragazze del futuro e le ragazze del presente» sottolinea il rettore John McCourt.