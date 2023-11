Giulia Cecchettin, Federica Pellegrini e il post per la sua bimba: «Ti costringerò a sentirti libera sempre. Spero di riuscire a proteggerti»

Un pensiero lontano, ma vicino. Federica Pellegrini ha pubblicato una serie di nuove foto in cui accarezza il suo pancione guardando verso l'orizzonte, verso il tramonto. Poi, l'ex campionessa di nuoto ha voluto dedicare delle dolci parole alla sua bambina che sta per nascere, nel post, si riferisce alla preoccupazione che nutre nei confronti del futuro della piccola. Come tutta Italia, infatti, anche Federica è rimasta molto colpita dall'omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa barbaramente dall'ex fidanzato Filippo Turetta.

Federica Pellegrini, il post per la bimba

Federica Pellegrini ha pubblicato un nuovo post Instagram in cui indossa un vestito lungo nero.

Federica Pellegrini, a breve, diventerà mamma della sua prima bambina e, insieme al marito Matteo Giunta, non vede l'ora di conoscere la piccolina. Il suo pancione continua a crescere e, la Divina, sta sistemando gli ultimi dettagli prima dell'arrivo della figlia che non ha ancora svelato come si chiamerà.