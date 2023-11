MACERATA Accolta la richiesta dei commercianti del centro. A partire dal primo weekend di dicembre stop alle auto di pomeriggio, dalle 17 alle 20, per favorire lo shopping natalizio. Un provvedimento deciso dalla giunta comunale guidata dal sindaco Sandro Parcaroli per favorire le attività e per agevolare lo svolgimento delle iniziative che terranno banco nel periodo delle festività. Dunque, il centro storico, in particolare piazza della Libertà, cambierà volto per il periodo natalizio nei giorni festivi e prefestivi. Ma vediamo nel dettaglio.

L’ordinanza



La Giunta comunale ha deliberato le modifiche temporanee alle attuali disposizioni di accesso alla Zona a traffico limitato in centro storico per incentivare la partecipazione e valorizzare il cartellone delle festività natalizie in città. Come si diceva nel periodo dal 2 dicembre al 7 gennaio, i giorni feriali, il varco di via Don Minzoni, sarà aperto al transito dalle 6 alle 24 e la Ztl sarà quindi attiva dalla mezzanotte alle 6 eccetto per ciclomotori, motocicli, veicoli al servizio di persone con disabilità con contrassegno e veicoli a propulsione elettrica e ibrida. Nelle giornate di mercoledì, in concomitanza del mercato settimanale, sarà prevista l’apertura al transito libero dalle 15 alla mezzanotte e la Ztl sarà attiva dalla mezzanotte alle 15 eccetto per ciclomotori, motocicli, veicoli al servizio di persone con disabilità con contrassegno e veicoli a propulsione elettrica e ibrida.



Le giornate



Nelle giornate del 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26 e 30 dicembre e nei giorni Primo e 7 gennaio 2024 sarà prevista l’apertura al transito libero dalle 6 alle 17 e dalle 20 alle 24 e sarà attiva la Ztl dalle 17 alle 20 e dalla mezzanotte alle 6 eccetto per ciclomotori, motocicli, veicoli al servizio di persone con disabilità con contrassegno e veicoli a propulsione elettrica e ibrida. Per la giornata del 31 dicembre, festa di San Silvestro, la Ztl sarà attiva dalle 17 fino alle ore 6 del giorno successivo, Primo gennaio 2024. Mentre il 6 gennaio la Ztl sarà attiva dalle 15 alle 6 del giorno successivo, il 7 gennaio.



I varchi



Il varco di via Mozzi non sarà soggetto a modifiche e rimane in vigore la temporanea disattivazione del controllo elettronico del varco di uscita dalla Ztl posto in via XX Settembre. Per tutti i veicoli immatricolati con propulsione elettrica o ibrida è previsto il libero accesso e transito nell’orario di vigenza della Ztl del centro storico previa comunicazione telefonica al numero 0733-256346 o di posta elettronica all’indirizzo ztl@comune.macerata.it. La decisione riguardante la Ztl è stata comunicata ieri ed è stata accolta con entusiasmo dai commercianti che ne avevano fatto richiesta.

Nei prossimi giorni il Comune presenterà il cartellone degli eventi natalizi che come sempre punteranno a richiamare in centro storico famiglie e giovani con lo scopo di animare la città e renderla sempre più attrattiva. Anche i musei di Macerata si preparano ad offrire il meglio per cercare di portare più visitatori possibili. Fino al 7 aprile, e dunque anche nel periodo natalizio, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi ospitano la mostra “Luigi Bartolini attraverso il colore”, un approfondimento sulla produzione pittorica di Luigi Bartolini (1892-1963), poliedrico maestro cuprense di cui si celebra quest’anno il 60° anniversario della scomparsa. Una buona ragione in più per visitare Macerata.