MACERATA - Manutenzioni stradali, nuovi asfalti e marciapiedi da sistemare. Il piano del Comune di Macerata non dimentica le tre frazioni che rappresentano a livello di residenti una notevole parte di popolazione del capoluogo. Ed ecco quindi che tra opere realizzate, altre in corso ed altre pianificate l’amministrazione conferma quelli che sono i lavori calendarizzati in questa seconda parte del 2023.

L’impegno



«Attenzione particolare alle frazioni, lo avevamo scritto nel programma elettorale e lo stiamo attuando con i fatti - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. Nella programmazione pluriennale degli interventi su strade, marciapiedi e sicurezza stradale in genere, abbiamo previsto tanti interventi proprio sulle frazioni. L’indirizzo politico dato dalla maggioranza del consiglio comunale con la destinazione di importanti risorse alla manutenzione di strade e marciapiedi, ci consente di fare una seria programmazione». Ma vediamo nello specifico quelle che sono le opere pubbliche legate alle manutenzioni stradali nelle tre frazioni.

Per quanto riguarda Piediripa il Comune ha iniziato i lavori nella zona di via Arno con il rifacimento dell’asfaltatura e la realizzazione di nuovi marciapiedi e proseguiranno ora con la manutenzione degli stessi nella zona della chiesa e vie limitrofe. Un investimento di 110mila euro per sistemare i marciapiedi a Piediripa. I tecnici hanno riscontrato un manto ammalorato e alcune buche dovute all’usura: gli interventi interesseranno borgo Piediripa, con il rifacimento della pavimentazione in un tratto di marciapiede e posizionamento di dossi rallentatori in corrispondenza del passaggio pedonale della fermata dell’autobus; via Metauro, con la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede e la razionalizzazione della posizione delle fermate autobus esistenti; la zona davanti alla chiesa, lungo la strada Carrareccia con il rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti di marciapiede, la realizzazione di scivoli e di opere per l’illuminazione dei passaggi pedonali e via Tagliamento, con il rifacimento della pavimentazione in un tratto di marciapiede nella zona della scuola Sandro Pertini.



L’area



A Sforzacosta, dopo l’intervento di Anas sulla viabilità principale terminato da poche settimane, il Comune interverrà per abbattere le barriere architettoniche mettendo in sicurezza gli attraversamenti. In questi mesi è stata anche verificato la bontà dell’intervento sperimentale con le isole salvagente sulle vie Natali e Liviabella. Il progetto da 21mila euro ha la finalità di rendere la frazione più vivibile alle persone diversamente abili, prevedendo nuovi scivoli o rendendo a norma quelli già esistenti, ma anche rifacendo la segnaletica. I cantieri riguarderanno la zona di borgo Sforzacosta e della Statale 78 per il tratto che ricade nel centro abitato.





I particolari



Nel dettaglio si tratta di una decina di interventi sparsi, a partire dall’attraversamento che si trova davanti alla chiesa di San Giuseppe. Saranno realizzati nuovi scivoli, con la rimodulazione delle pendenze degli scivoli esistenti e il rifacimento o sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale al fine di migliorare la visibilità degli attraversamenti e, di conseguenza, le condizioni di sicurezza. Per i tratti di marciapiede interessati dai lavori si procederà anche alla fresatura, per uno spessore di tre centimetri, con successiva stesura del tappeto di usura. Infine per Villa Potenza l’intervento sarà strutturale sul tratto di intervalliva di via dei Velini nel quale saranno realizzate opere di contenimento del dissesto idrogeologico e la realizzazione di nuovi marciapiedi, con aree di fermata bus e illuminazione.

Il progetto riguarda, appunto, le opere di contenimento e consolidamento, il rifacimento della sede stradale, la realizzazione di marciapiedi e di aree per le fermate dei bus nonché l’illuminazione di tutto il percorso: la strada avrà carattere urbano come naturale prosecuzione di via dei Velini. A questo sarà aggiunta la costruzione di marciapiedi anche a salire verso lo stadio Helvia Recina. Spesa di 5,4 milioni di euro per la sistemazione di via dei Velini nel tratto tra il bivio di Montanello e Villa Potenza.