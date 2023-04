MACERATA Telefona a un’anziana spacciandosi per il nipote: «Nonna, passerà il postino a ritirare 400 euro per fare un pagamento per conto mio». Ma è una truffa. Il nipote, infatti, era a casa insieme a lei quando la signora ha ricevuto la telefonata in questione. E, per fortuna, è andata bene.

APPROFONDIMENTI IL ROGO Macerata, tampona un'auto in sosta e scatena l'incendio: donna all'ospedale, mezzi distrutti



È quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri, poco prima delle 11. A raccontare l’episodio è il figlio della vittima prescelta da qualche malintenzionato di turno. La signora, 80 anni, era a casa insieme al nipote. «Un giovane – ha raccontato il figlio della signora - le ha telefonato qualificandosi come suo nipote, dicendo che alle Poste doveva pagare 400 euro e che sarebbe passato il postino a ritirare i soldi. Peccato, però, che mio figlio era lì con lei e mi ha chiamato per informarmi. Ho consigliato di chiamare le forze dell’ordine e segnalare quanto accaduto» ha concluso l’uomo. Qualche tempo fa, a Macerata, un’anziana era rimasta vittima della truffa del pacco.

Un uomo distinto, ben vestito, si era presentato con un pacco, a detta sua, da recapitare al figlio della anziana. Mentre l’uomo parlava con la signora, sul telefono di lei era arrivata una telefonata: si trattava di un complice del truffatore, che si era finto il figlio della donna. Credendo di parlare effettivamente con lui, che le diceva di prendere il pacco e pagare una certa somma di denaro, la vittima era caduta nel tranello.



Aveva consegnato bancomat e pin all’uomo, 100 euro in contanti e anche dell’oro che teneva in casa. La truffa era stata poi denunciata ai carabinieri. Il bancomat era stato subito bloccato: ma i malviventi avevano già prelevato 600 euro dal conto della donna. Le forze dell’ordine invitano tutti, specialmente gli anziani, a prestare la massima attenzione. Il truffatore può infatti presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di essere il funzionario di un ente e poi entra in azione.