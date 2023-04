Macerata, tampona un'auto in sosta e scatena l'incendio: donna all'ospedale, mezzi distrutti

MACERATA - Due auto sono andate a fuoco questa mattina intorno alle 6 nei pressi dello Sferisterio di Macerata. Stando a una prima ricostruzione un'auto condotta da una donna, una Fiat Punto, ha tamponato una vettura Dacia posteggiata.

Le due auto hanno preso fuoco. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Danneggiato anche un terzo mezzo parcheggiato, un Doblò dell'Apm. Da accertare le cause dell'incidente. Al lavoro sul posto gli agenti della polizia locale di Macerata e i vigili del fuoco di Macerata oltre che gli operatori sanitari.