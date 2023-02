CIVITANOVA - La stazione ferroviaria diventa dormitorio in queste fredde notti. Diverse le segnalazioni da parte dei proprietari di attività commerciali della zona. Dal lato umano c’è la comprensione per della povera gente che cerca un riparo, dall’altro c’è anche la preoccupazione perché, oltre ai senzatetto, la zona è frequentata da tossicodipendenti. È la biglietteria il locale preferito per passare la notte da chi non ha un tetto. La stazione chiude di notte, dopo l’ultimo treno intorno a mezzanotte, ma c’è chi rimane nel locale, dove funzionano le biglietterie automatiche.



Qui portano cartoni che, di mattina, ripongono poi nella cabina di fronte all’ingresso della biglietteria sul lato di piazzale Rosselli. Questi si trasformano in letti a difendere i senzatetto dal freddo del pavimento. Davanti al manufatto che si trova all’ingresso del parcheggio riservato a personale delle Fs, oltre agli scatoloni, ci sono anche sacchetti dove vengono raccolti i resti del pasto: bucce di banane e di altra frutta, scatolame, cartoni di vino. Rifiuti riposti in buon ordine, anche se non conferiti. Ogni sera, il gruppo di persone che alloggia nella biglietteria si allarga. Ma non sono le uniche presenze notturne, come testimonia un’altra tipologia di rifiuti.

Bagni chiusi di notte



Sono diverse le scatole di siringhe lasciate a terra. Infatti la zona continua a essere punto di incontro di tossicodipendenti della città e dei dintorni. I bagni, che sono a pagamento (50 centesimi) e si trovano all’interno della biglietteria, di notte sono chiusi. Ma attualmente lo sono anche di giorno per manutenzione. Fuori dalla stazione il tanfo di urina è ammorbante. Si tratta di un’area più defilata rispetto al sottopasso che è utilizzato anche come collegamento pedonale tra il centro e i parcheggi dell’area ex Ceccotti. Anche questa una zona che è stata utilizzata dai senzatetto. Non vi sono più state, invece, segnalazioni riguardanti presenze negli androni dei nuovi palazzi a Nord dei parcheggi. Qui per anni hanno alloggiato diverse persone. Ma, ultimamente, alcuni locali sono stati affittati, dunque gli androni sono troppo frequentati.