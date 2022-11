Controlli anti degrado: clandestino messo sul traghetto per l'Albania e ragazzo segnalato per l'hashish

MACERATA - Nelle giornate del 10,11 e 12 novembre 2022, la Polizia ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi ogetto di degrado e tetaro di fenomeni illeciti a Porto Recanati, Civitanova e Macerata.

Nel corso dei controlli effettuati il giorno 10 novembre a Porto Recanati è stato rintracciato un cittadino di origini albanesi risultato inottemperante ad un provvedimento di espulsione emesso alcuni giorni prima dal Prefetto di Macerata. Per questo motivo il giovane, 22 anni, è stato accompagnato presso la frontiera marittima di Ancona dal quale è stato rimpatriato in Albania.

Il giorno successivo, a Civitanova marche, personale del Commissariato di Civitanova Marche che ha concorso ai servizi di controllo del territorio unitamente ad una unità cinofila antidroga della guardia di Finanza, ha sottoposto a controllo un giovane residente in provincia trovato in possesso di alcuni grammi di hashish motivo per cui veniva segnalato alla competente Autorità quale assuntore di sostanze stupefacenti. In totale sono state identificate 551 persone e sottoposti a controllo 345 veicoli.