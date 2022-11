Ancona, si ribalta un auto sull'asse: attimi di paura. Immediati i soccorsi

ANCONA- Pauroso incidente poco fa sull'Asse nord, lungo la carreggiata verso la Baraccola. Per cause in corso d'accertamento, un'auto, dopo aver sbandato, si è ribaltata, a quanto pare senza coinvolgere altri veicoli.

I soccorsi

Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con un mezzo della Croce Rossa, insieme ai vigili del fuoco. La persona alla guida (un 34enne anconetano), rimasta sempre cosciente, è stata portata all'ospedale di Torrette, ma non è grave. In seguito a quanto avvenuto è stato chiuso il tratto dallo svincolo Università in direzione Baraccola