Macerata, va all'esame della patente ma è collegato in vivavoce con un complice all'esterno: denunciato

MACERATA- I carabinieri di Macerata, nella tarda mattinata di lunedì 7 novembre, sono intervenuti su richiesta di un funzionario della Motorizzazione Civile negli uffici dove era in corso l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida.

La dinamica

In particolare un candidato era stato notato maneggiare un qualcosa che celava sotto gli indumenti, pertanto i militari hanno eseguito le verifiche del caso rinvenendo addosso all’uomo un telefono cellulare smartphone ed un microfono, apparati collegati tra loro e a loro volta associati ad un auricolare “wireless” inserito in un orecchio. Quanto rinvenuto costituendo a tutti gli effetti un dispositivo elettronico ricetrasmittente, artigianale e perfettamente funzionante, è stato sequestrato. L’apparecchiatura in uso era servita inequivocabilmente ad instaurare un contatto con altro soggetto all’esterno in corso d’identificazione per essere aiutato a sostenere l’esame teorico. La persona è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e di altro Ente pubblico.