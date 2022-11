MACERATA - Dramma ieri pomeriggio a Sforzacosta. Alessandro Aloisi, di 46 anni, è stato trovato senza vita nella propria abitazione. Ad ucciderlo, con ogni probabilità, è stato un malore. L’allarme è scattato poco prima delle 18. L’uomo, sposato con figli, era rimasto da solo in casa mentre la moglie era uscita insieme ai figli. Intorno alle 17.50, quando la donna ha fatto rientro a casa, avrebbe ritrovato l’uomo privo di sensi riverso sul pavimento.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Senigallia e Roncitelli piangono il meccanico Adriano sconfitto da un male spietato a 51 anni IL DRAMMA Si schianta con lo scooter contro un'auto: Lorenzo muore a 15 anni LUCCA Malore dopo la rapina, ristoratore muore a 64 anni: spaventato a morte da un marocchino col bastone





Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il 46enne ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Aloisi. Come da prassi, sono intervenute le forze dell’ordine: sul posto i carabinieri della Compagnia di Macerata. Viste le cause naturali della morte, il corpo è stato subito rilasciato alla famiglia per la camera ardente e i funerali.



Non è stato quindi disposto l’esame autoptico per risalire alle cause del decesso che - come detto - sarebbe riconducibile a un malore. La notizia si è subito diffusa nella zona, gettando nello sconforto tutti coloro che conoscevano il 46enne. Ieri sera non erano ancora stati decisi i dettagli per la camera ardente e per i funerali. Ad occuparsene sarà la casa funeraria della Croce Verde di Sforzacosta. La notizia della morte di Aloisi nella zona della frazione maceratese si è immediatamente diffusa a macchia d’olio e numerosi sono stati gli attestati di cordoglio pervenuti ai familiari dell’uomo in questo momento di profondo dolore.



I militari dell’Arma della Compagnia hanno acquisito il referto del medico intervenuto sul luogo della tragedia e come detto, constatate le cause naturali del decesso, il magistrato di turno della Procura della Repubblica ha subito dato il nulla osta per il rilascio della salma e la celebrazione della cerimonia funebre.