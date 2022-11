Si schianta con lo scooter contro un'auto: Lorenzo muore a 15 anni

Incidente a Pontedera. Lorenzo Bellucci, 15 anni, ha perso la vita dopo lo schianto con un'automobile, avvenuto mentre era in sella al suo scooter. Il Comune sotto choc: «La comunità di Pontedera si stringe, commossa, intorno alla famiglia in un abbraccio collettivo», si legge in un messaggio sui social.

L'incidente a Pontedera

L'incidente è avvenuto venerdì, intorno alle 20.30. Lo Zip guidato dal 15enne stava percorrendo la Tosco Romagnola, quando all'incrocio con via Castelli è avvenuto lo scontro mortale con la Dacia. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale in condizioni disperate, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Sotto choc il guidatore dell'auto, uscito illeso.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e la Polizia locale per la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Sotto al post del Comune di Pontedera tanti messaggi di cordoglio: «Non ci sono parole per commentare una cosa così. È disumano che un genitore debba affrontare una sorte tanto crudele. Chino la testa e chiudo gli occhi in senso di rispetto e dolore», scrive un utente.