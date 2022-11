SENIGALLIA - È morto il meccanico Adriano Tomassetti. Aveva 51 anni. Da tempo lottava contro una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. I funerali si terranno a Roncitelli, la sua frazione, dove tutti lo conoscevano, domani alle 14.30. Seguirà la tumulazione presso il cimitero di Roncitelli.

Lavorava a Senigallia presso l’officina autorizzata Citroen di Marino Sabbatinelli in via Mattei. Per lui era come una seconda famiglia. Adriano lascia la moglie Michela Cimarelli, i figli Samuele, Milena, Sebastiano e Kassandra oltre alla mamma Maria Grazia. Numerosi i messaggi di cordoglio ricevuti ieri dai familiari, non appena si è diffusa la notizia della sua prematura scomparsa. Molti si sono affidati anche ai social per lasciargli un ricordo.