Sanità in lutto Si è spenta la dottoressa Rosanna Carassai

MACERATA - La sanità maceratese è in lutto: si è spenta ieri la dottoressa Rosanna Carassai, sarnanese e a lungo colonna portante della psichiatria maceratese. In tanti, non senza commozione, lo scorso anno si erano trovati per la festa legata al pensionamento di Rosanna Carassai direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Asur. E le parole allora usate dalla Carassai ne confermano le qualità anche umane: «La forza di occuparsi degli altri, l’orgoglio di poterlo fare, la capacità di non farsi travolgere dai problemi, rappresentano tutto ciò che rende possibile una vera equipe. Siate orgogliosi delle vostre professioni e consapevoli dell’importanza che esse rivestono nella vita delle persone. La vostra forza è necessaria per salvaguardare i pazienti».