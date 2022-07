Classifica sindaci, Parcaroli sale di 16 posizioni. «​Grazie maceratesi». Fioravanti top, Ricci indietro

MACERATA - Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli si piazza al 32esimo posto della classifica pubblicata questa mattina dal Sole 24 Ore, con un consenso che resta sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno. Il primo cittadino maceratese sale comunque di sedici posizioni in classifica passando dal 48esimo al 32esimo posto in Italia ma resta comunque penultimo nella classifica dei sindaci capoluogo marchigiani che vede in testa il sindaco di Ascoli Fioravanti (secondo a livello nazionale), seguito da quello di Fermo Calcinaro, poi l'anconetana Mancinelli. Dietro a Parcaroli solo il pesarese Matteo Ricci.

Trend confermato, balzo in avanti di 16 posizioni

«Grazie ai maceratesi per la rinnovata fiducia e per aver confermato il trend dello scorso anno rispetto alle elezioni del settembre del 2020 (+ 1,7%). Il balzo in avanti di sedici posizioni (da 48esimo a 32esimo in classifica) non può che riempirmi di orgoglio e di una sempre maggiore responsabilità per il futuro dei maceratesi e della nostra bellissima città - scrive il sindaco Parcaroli in un post su Fb -. Nell’analisi del giornalista Antonio Noto della classifica di gradimento dei sindaci de Il Sole 24 Ore, “il leader più apprezzato è manager e politico” e in questo mi riconosco perfettamente. In questi due anni la squadra del centodestra unito ha dimostrato di mantenere fede agli impegni presi in campagna elettorale mettendo le basi per un volto nuovo, vivo e vitale, della città. A questo si aggiunge la capacità, propria del background di un “politico-imprenditore”, di fare rete, di catalizzare sinergie, di attrarre investimenti. Grazie quindi, ancora una volta, ai maceratesi per aver confermato la fiducia e per aver apprezzato le doti, spesso inusuali ma vere e sincere, di un sindaco che prima di essere un politico e un manager, ama profondamente Macerata e il territorio maceratese. Consapevole che siamo solo all’inizio, voglio rinnovare l’impegno che ha contraddistinto il mio percorso sin dall’inizio; un percorso fatto di ascolto, sinergia tra istituzioni, confronto, umiltà e passione».