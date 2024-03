MACERATA Una notte di violenza. Un vero e proprio Far West in mezzo alla strada: una ventina di persone si sono affrontate con spranghe e bastoni sotto gli occhi dei residenti terrorizzati, che si sono affacciati alle finestre dopo aver sentito le urla. Uno choc per chi vive in via Roma, teatro di quello che, stando a quanto emerso dalle prime indagini, si tratterebbe - ancora una volta - di un regolamento di conti tra egiziani.

Il motivo? Ruggini legate alla concorrenza per i lavori da effettuare in alcuni cantieri della provincia. E c’è di più. Alcune delle persone coinvolte sarebbero le stesse che si erano già affrontate il 21 agosto dello scorso anno ai giardini Diaz. In quel caso la faida tra muratori, con spranghe e machete, avvenne di pomeriggio e i carabinieri denunciarono sette giovani per rissa e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Un fatto di cronaca che in città suscitò grande allarme, tant’è che il sindaco Sandro Parcaroli chiese un incontro all’allora prefetto Flavio Ferdani per chiedere un potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine.





La ricostruzione



Nella notte tra sabato e domenica, intorno all’una, è andato in scena il bis. I due gruppi di egiziani se le sono date di santa ragione in strada, nella zona tra il bar Nino e la rotatoria delle ex Casermette. Hanno sfogato la loro violenza danneggiando anche il lunotto posteriore di due auto e la vetrina di un locale. I residenti, sconvolti, hanno dato l’allarme e sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 con diverse ambulanze, i carabinieri (pattuglie del Radiomobile e della stazione di Treia) e una Volante della questura. Due degli stranieri rimasti feriti (uno è stato colpito più volte alla testa mentre era a terra) sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, le loro condizioni non sono gravi.





Gli accertamenti



Una decina di persone sono già state identificate ma le indagini, condotte dai militari dell’Arma, proseguono per delineare tutti i contorni dell’accaduto. Gli investigatori hanno raccolto diverse testimonianze e stanno analizzando sia i filmati delle spycam che i video effettuati con i cellulari da diversi cittadini. Hanno visto persone picchiarsi con bastoni, spranghe e oggetti metallici. Un regolamento di conti di pochi minuti, con il fuggi fuggi all’arrivo delle forze dell’ordine. Alcuni egiziani sono stati bloccati e portati in caserma.





L’escalation



Non c’è solo il precedente dei giardini Diaz. Un altro episodio simile era avvenuto il 17 marzo dell’anno scorso a Mogliano, quando sì verificò un parapiglia con protagonisti 13 egiziani impiegati nel settore dell’edilizia. Una rissa, anche in quel caso, frutto di un’accesa concorrenza per la gestione delle aree di lavoro.