Provoca un incidente e scappa, identificato il pirata della strada: è un 29enne di Pollenza con la patente revocata

MACERATA - Aveva la patente revocata e i documenti di circolazione non aggiornati, il 29enne di Pollenza che il 29 agosto scorso lungo la provinciale Cingolana aveva provocato un incidente mandando fuori strada due auto per poi darsi alla fuga. La Polizia locale di Macerata lo ha rintracciato dopo un lavoro certosino di raccolta di testimonianze e di accurata visione delle telecamere di video sorveglianza.

Provoca un incidente e scappa, identificato il pirata della strada: ha la patente revocata

Il giovane è stato identificato e denunciato: nell'incidente sono state coinvolte due persone tra cui un’anziana signora trasportata al pronto soccorso di Macerata.

Al termine delle indagini, la Polizia locale ha sequestrato il mezzo in questione, una Ford Kuga, e denunciato, in base all’articolo 189 del Codice della Strada, il giovane alla guida dell’auto che non si era fermato dopo l’impatto.

«Un plauso agli agenti della Polizia locale che in pochissimo tempo sono riusciti a identificare il giovane considerando anche il periodo in cui è avvenuto il sinistro durante il quale, gran parte del nostro organico, era impegnato per la Festa del Santo Patrono», ha commentato il comandante della Polizia locale Danilo Doria.