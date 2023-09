MACERATA - Attimi di apprensione e paura ieri mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Macerata per una ragazzina stesa sui binari. E’ accaduto poco dopo le 8. Il treno, che per fortuna procedeva a velocità ridotta, si è immediatamente fermato visto che la presenza della ragazza non è sfuggita al macchinista. Immediatamente è scattato l’allarme e sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto sono arrivati, nel volgere di breve tempo, i sanitari del 118 oltre che gli agenti della questura di Macerata. La giovane, una quindicenne del Maceratese, è stata subito soccorsa e accompagnata all’ospedale di Macerata per gli accertamenti di rito. Il treno, un convoglio passeggeri che viaggiava sulla linea tra Civitanova e Macerata, ha subito solo un lievissimo ritardo di circa un quarto d’ora prima di riprendere normalmente la sua corsa. Il tempo di consentire ai soccorritori di raggiungere la ragazzina e accompagnarla in ambulanza presso il vicino ospedale di Macerata. Non ci sono state ulteriori ripercussioni sulla circolazione dei treni della linea che collega la costa all’entroterra. La polizia ha immediatamente avvisato i familiari che hanno potuto raggiungere la quindicenne.