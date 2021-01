Alla casa di riposo “Porcelli” 60 ospiti positivi, focolaio anche a Porto Recanati

MACERATA - Case di riposo osservate speciali per la situazione dei contagi da coronavirus. Un nuovo focolaio è stato ufficializzato ieri dal sindaco di Porto Recanati per quanto riguarda la struttura “R.Gervasi” mentre ci sono 60 positivi su 86 ospiti all’Asp “Porcelli” di Tolentino. Ma partiamo dalla comunicazione del sindaco rivierasco Roberto Mozzicafreddo.

LEGGI ANCHE:

Ragazzino di 13 anni cade dalla bici, portato con l'eliambulanza a Torrette

«L’anno si apre con un incremento dei casi positivi al coronavirus nella nostra città - scrive -. I casi positivi sono 96 e i concittadini in isolamento sono 27. Purtroppo un focolaio è stato rilevato presso la casa di riposo “R.Gervasi” a seguito dello screening effettuato dopo due casi febbrili (di poche ore). Sono risultati positivi complessivamente 18 ospiti e 7 operatori ancorchè asintomatici - precisa Mozzicafreddo -. Nei numeri sopra esposti sono inclusi ospiti ed operatori anche non residenti anagraficamente in città».

La situazione è costantemente monitorata e sono stati applicati con immediatezza tutti i protocolli del caso. «Tutti gli ospiti sono stati sottoposti, anche in data odierna, a verifica delle loro condizioni di salute e continueranno ad essere attenzionati con ogni cura a tutela sia dei positivi che degli ospiti risultati negativi al tampone. Al momento attuale non risultano particolari problematiche», conclude il sindaco di Porto Recanati.



Un’anziana di Monte San Giusto ospite della casa di riposo, è deceduta nelle scorse ore. «Purtroppo, siamo stati messi al corrente che una nostra concittadina, ospite della casa di riposo, è venuta a mancare per le complicazioni causate dal virus. In qualità di Sindaco, a nome dell’Amministrazione e della comunità tutta esprimo alla famiglia la mia vicinanza e le più sentite condoglianze in questa triste circostanza», ha scritto il sindaco Andrea Gentili sui canali istituzionali social. Da Monte San Giusto a Tolentino dove il primo cittadino Giuseppe Pezzanesi, sentiti il presidente dell’Asp “Porcelli” Giorgio Sbaraglia e il direttore della struttura Simone Ricci ha comunicato che «su 86 ospiti presenti risultano positivi al covid 60 soggetti. Come era prevedibile il periodo di incubazione ha fatto crescere la curva dei positivi.

A parte otto casi sintomatici ma nessuno con particolari condizioni critiche, verificate anche dall’Usca dell’Asur, tutti gli altri sono asintomatici e in buone condizioni. Solo una paziente è stata ricoverata per essere gestita in maniera adeguata presso una struttura covid». Oggi verranno effettuati i tamponi molecolari, così come predisposto dal distretto sanitario di Macerata. «Purtroppo - ha aggiunto Pezzanesi - registriamo un altro dipendente positivo per un totale di 7 infermieri fuori servizio di cui 5 positivi tra cui la responsabile del coordinamento dei nuclei e 2 non disponibili a cui si aggiungono 6 oss e uno in isolamento. Si continua a lavorare con grande dedizione per garantire la necessaria attività sanitaria e grazie alla collaborazione di tutti riusciamo a garantire la copertura di tutti i turni». Il sindaco Giuseppe Pezzanesi, vista la carenza del personale dovuta al contagio, si è attivato presso il Prefetto con il quale ha condiviso un intervento di personale sanitario militare e subito, interpellata la responsabile dell’Asur, la richiesta è stata inoltrata all’Esercito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA